Расследование начали в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола, об этом заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ.

"На поступающие запросы со стороны СМИ сообщаем, что АФМ действительно начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола", - заявили в АФМ

Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.

Напомним, что в конце прошлого - начале текущего года в КФФ произошли кадровые перестановки. В ноябре Адлет Барменкулов объявил об уходе с поста президента Федерации футбола, который он занимал с 2022 года.

Позже Казахстанская федерация футбола опубликовала официальное заявление об уходе Адлета Барменкулова с поста президента.

В декабре прошлого года Марат Омаров избран новым президентом Казахстанской федерации футбола.

В январе текущего года Давид Лория назначен новым вице-президентом Казахстанской федерации футбола.