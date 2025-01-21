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Давид Лория назначен новым вице-президентом Казахстанской федерации футбола

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Давид Лория
Давид Лория. Фото: t.me/kff_team

Пресс-служба Казахстанской федерации футбола сообщила о назначении бывшего футболиста национальной сборной Давида Лории на пост вице-президента организации, передает NUR.KZ.

За свою карьеру Лория выступал за такие клубы, как «Женис», «Есиль», «Шахтер», «Хальмстад» (Швеция), «Спартак-Нальчик» (Россия), «Астана», «Иртыш», «Ризеспор» (Турция), «Кайрат», «Каршияка» (Турция), «Ордабасы».

Также защищал ворота национальной сборной Казахстана, провел 47 матчей, став рекордсменом сборной среди вратарей.

В 1999 году в составе молодежной сборной Казахстана сыграл на молодежном чемпионате мира, который прошел в Нигерии.

После завершения карьеры футболиста Давид Лория занимал руководящие позиции в футбольном клубе «Астана», Федерации футбола города Астаны, а также проекте «Super Bol».

В 2019-2022 годах проходил обучение спортивному менеджменту по магистерской программе УЕФА.

Напомним, в декабре прошлого года был избран новый президент Казахстанской федерации футбола. Новым руководителем стал Марат Омаров, который сменил на этой должности Адлета Барменкулова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2213714-david-loriya-naznachen-novym-vice-prezidentom-kazahstanskoy-federacii-futbola/

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