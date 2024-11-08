Опубликовано официальное заявление Казахстанской федерации футбола в связи с уходом Адлета Барменкулова

Казахстанская федерация футбола опубликовала официальное заявление об уходе Адлета Барменкулова с поста президента, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КФФ.

Напомним, 53-летний функционер объявил о своем уходе 8 ноября на совещании организации. Адлет Барменкулов возглавил Казахстанскую федерацию футбола в феврале 2022 года.

Под его руководством национальная сборная завоевала дивизион "С" в Лиге наций УЕФА в 2022 году. В отборочном турнире на Евро-2024 команда набрала рекордные 18 очков и имела шансы впервые в истории выйти в основную часть чемпионата Европы.

"Мы искренне благодарим Адлета Назарбаевича за его вдохновляющее лидерство, вложенные личные ресурсы как интеллектуальные, так и материальные в развитие футбола в Казахстане, за его отношение к делу и коллективу Федерации футбола", - заявили в КФФ.

Согласно Уставу КФФ, новый президент будет избран на Внеочередной Конференции КФФ, дата которой будет объявлена позднее.

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