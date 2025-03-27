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Как будут бороться с коррупцией в казахстанском спорте, рассказал вице-министр

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Чиновник
Чиновник. Иллюстративное фото: opolja / Getty Images

В кулуарах сената вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев рассказал, как в РК собираются бороться с коррупцией в спорте через паспортизацию спортсменов и реестр мероприятий, передает NUR.KZ.

"К сожалению, наша отрасль не стала исключением в части злоупотребления коррупционными факторами. (…) Чтобы в будущем избежать таких явлений, министерством будет внедрена цифровизация отрасли спорта - мы ее называем "Е-спорт".

С конца 2024-го года она работает в 3 модулях в пилотном режиме - паспортизация спортсменов, реестр спортивных мероприятий и календарь спортивных соревнований. Мы планируем в 2025 году расширить эти модули и включить туда показатели финансирования всех организаций спорта, чтобы это было прозрачно и видно всем. Думаю, это мера исключит возможность коррупционных факторов и хищения бюджетных средств", - сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

Он добавил, что законопроектом предусмотрен также институт ротации руководителей спортивных организаций и правила назначения на руководящие должности - это показатель KPI за 5 лет, при отрицательном результате которого руководителя освободят от должности.

Напомним, сегодня руководитель аппарата сената парламента Казахстана Максим Споткай сообщил о принятии палатой поправок в закон о физической культуре и спорте, согласно которым в нашей стране будет запрещено финансирование иностранных спортсменов за счет госбюджета.

Позже вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев высказался о будущем спортивных легионеров в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2230923-kak-budut-borotsya-s-korrupciey-v-kazahstanskom-sporte-rasskazal-vice-ministr/