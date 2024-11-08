Президент Казахстанской федерации футбола объявил о своем уходе

Казахстанский функционер Адлет Барменкулов объявил об уходе с поста президента Федерации футбола РК (КФФ), передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.
Как сообщает источник, сегодня, 8 ноября, в офисе КФФ прошло совещание, на котором руководитель организации Адлет Барменкулов объявил, что покидает свой пост.
Напомним, 53-летний специалист был избран в качестве президента Казахстанской Федерации футбола в 2022 году.
При нем отечественная сборная претендовала на выход в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года.
Представители Казахстанской федерации футбола подтвердили эту информацию и официальными разъяснениями поделятся позже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2184962-prezident-kazahstanskoy-federacii-futbola-obyavil-o-svoem-uhode/