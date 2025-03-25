Футбол, отборочный матч ЧМ-2026 Лихтенштейн — Казахстан: прямая трансляция, время начала

В ночь на среду, 26 марта, сборная Казахстана по футболу проведет второй матч в квалификации чемпионата мира 2026 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед выездной игрой с Лихтенштейном.

Во сколько начнется матч?

Игра второго тура группы J состоится на стадионе "Райнпарк" в Вадуце — столице Лихтенштейна. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени (26 марта).

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

В мужском рейтинге ФИФА отечественная команда идет на 110-й строчке, тогда как Лихтенштейн занимает 204-ю и опережает шесть стран (из представителей УЕФА ниже только Сан-Марино).

Что касается раскладов в группе, то соперники потерпели поражения в первых турах. Лихтенштейн дома крупно уступил Северной Македонии (0:3) и замыкает таблицу. Казахстанцы на выезде проиграли Уэльсу (1:3) и занимают промежуточное четвертое место.

Кто попадет на чемпионат мира?

Победители всех 12 групп напрямую выйдут на ЧМ-2026. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Какой состав у сборной Казахстана?

С актуальной заявкой на матч против Лихтенштейна можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. Стартовые составы станут известны примерно за полтора часа до начала игры. По ходу встречи у команд будет возможность сделать по пять замен.

При этом в заявку не вошел голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов. У него возникли трудности с оформлением шенгенской визы.

Кто тренирует сборную Казахстана?

После отставки Станислава Черчесова в январе исполняющим обязанности главного тренера стал казахстанский специалист Али Алиев. Матч с Уэльсом стал его дебютом в этой должности на официальном уровне.

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