Станислав Черчесов обратился к сборной Казахстана перед началом квалификации чемпионата мира

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в официальном Instagram-аккаунте обратился к национальной команде, передает NUR.KZ.
Российский специалист работал со сборной Казахстана с июня 2024-го по январь 2025-го. После его отставки исполняющим обязанности главного тренера стал Али Алиев, под руководством которого команда стартует в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.
"Желаю сборной Казахстана удачи в отборочных матчах ЧМ-2026 против Уэльса и Лихтенштейна! Надеюсь, что наши прошлогодние наработки и видение нового тренерского штаба помогут сборной Казахстана удачно выступить в предстоящих матчах! Также, пользуясь случаем, поздравляю казахстанских любителей футбола с праздником Наурыз и приходом весны, желаю всем радости и светлых событий в жизни!" — сказано в публикации Черчесова, которая продублирована на казахском языке.
Напомним, под руководством россиянина сборная Казахстана заняла последнее место в группе Лиги наций и вылетела из второго в третий по силе дивизион.
Выездные матчи с Уэльсом и Лихтенштейном пройдут 23 и 26 марта соответственно. Обе встречи начнутся в 00:45 по казахстанскому времени.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2230094-stanislav-cherchesov-obratilsya-k-sbornoy-kazahstana-pered-nachalom-kvalifikacii-chempionata-mira/