Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по футболу проиграла Уэльсу в первом отборочном матче чемпионата мира

Опубликовано:

Футболисты Дэниел Джеймс и Максим Самородов (слева направо)
Дэниел Джеймс и Максим Самородов (слева направо). Фото: David Davies/PA Images via Getty Images

Мужская сборная Казахстана по футболу с выездного поражения от Уэльса стартовала в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Кардифф Сити" в рамках первого тура группы J. Хозяева поля одержали победу со счетом 3:1.

Голами у валлийцев отметились Дэниел Джеймс (9 минута), Бен Дэвис (47) и Рабби Матондо (90+1). Автором единственного забитого мяча гостей стал капитан Асхат Тагыберген (32), который реализовал пенальти.

Сборная Казахстана прервала безголевую серию в официальных матчах, которая длилась семь встреч. Кроме того, Али Алиев дебютировал на официальном уровне в должности исполняющего обязанности главного тренера.

Победа позволила сборной Уэльса набрать три очка и занять вторую позицию в группе. Выше по дополнительным показателям находится команда Северной Македонии, которая стартовала в квалификации с разгрома в матче с Лихтенштейном. Также в группу J входит Бельгия, которая пока не начала выступление в отборочном турнире из-за участия в стыковых матчах Лиги наций УЕФА.

Казахстанцы во втором туре на выезде сыграют с Лихтенштейном. Матч начнется в ночь с 25 на 26 марта в 00:45 по времени Астаны.

Напомним, напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдет победитель группы. Команда, которая займет второе место, выступит в стыковых матчах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2230170-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-uelsu-v-pervom-otborochnom-matche-chempionata-mira/