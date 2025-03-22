Сборная Казахстана по футболу проиграла Уэльсу в первом отборочном матче чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана по футболу с выездного поражения от Уэльса стартовала в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Кардифф Сити" в рамках первого тура группы J. Хозяева поля одержали победу со счетом 3:1.

Голами у валлийцев отметились Дэниел Джеймс (9 минута), Бен Дэвис (47) и Рабби Матондо (90+1). Автором единственного забитого мяча гостей стал капитан Асхат Тагыберген (32), который реализовал пенальти.

Сборная Казахстана прервала безголевую серию в официальных матчах, которая длилась семь встреч. Кроме того, Али Алиев дебютировал на официальном уровне в должности исполняющего обязанности главного тренера.

Победа позволила сборной Уэльса набрать три очка и занять вторую позицию в группе. Выше по дополнительным показателям находится команда Северной Македонии, которая стартовала в квалификации с разгрома в матче с Лихтенштейном. Также в группу J входит Бельгия, которая пока не начала выступление в отборочном турнире из-за участия в стыковых матчах Лиги наций УЕФА.

Казахстанцы во втором туре на выезде сыграют с Лихтенштейном. Матч начнется в ночь с 25 на 26 марта в 00:45 по времени Астаны.

Напомним, напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдет победитель группы. Команда, которая займет второе место, выступит в стыковых матчах.

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