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ЧМ-2026: разгромом завершился первый матч в отборочной группе сборной Казахстана по футболу

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Македонский футболист Эзган Алиоски
Эзган Алиоски. Фото: Футбольная федерация Македонии

Мужская сборная Северной Македонии по футболу одержала крупную выездную победу над Лихтенштейном в квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч открыл группу J, в которой также участвуют Казахстан, Бельгия и Уэльс. Встреча прошла на стадионе "Райнпарк" в Вадуце и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами отметились Александар Трайковски (7 минута), Висар Муслиу (42) и Боян Миовски (84).

Таким образом, сборная Северной Македонии с тремя очками стала промежуточным лидером группы. Позднее в первом туре команда Казахстана на выезде сыграет с Уэльсом.

В ночь с 25 на 26 марта по времени Астаны пройдут еще два матча этой группы. Казахстанцы в гостях встретятся с Лихтенштейном, македонцы примут валлийцев. Сборная Бельгии стартует в квалификации позднее, так как в марте участвует в стыковых матчах Лиги наций.

Напомним, для прямого выхода на чемпионат мира необходимо выиграть группу. Команда, занявшая второе место, выступит в стыковых матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2230154-chm-2026-razgromom-zavershilsya-pervyy-match-v-otborochnoy-gruppe-sbornoy-kazahstana-po-futbolu/