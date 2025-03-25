Проблемы с визой не позволят казахстанскому футболисту сыграть с Лихтенштейном

Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов не примет участия в матче квалификации чемпионата мира 2026 года с Лихтенштейном, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Соперники встретятся во втором туре отборочной группы J. Покатилов не попал в заявку на этот матч. Прошлую игру с Уэльсом он провел в запасе.

В КФФ объяснили, что у Покатилова возникли трудности с оформлением шенгенской визы. Из-за этого он был вызван только на матч с Уэльсом.

"Недавно Стас подписал контракт с "Сабахом" и находился в плотном игровом и тренировочном графике в Азербайджане. Для получения шенгенской визы необходимо заранее подать документы, включая паспорт, минимум за 15 рабочих дней до поездки и оставить его в консульстве на срок около 7 рабочих дней. Поскольку паспорт был нужен ему для передвижения внутри Азербайджана, оставить его в посольстве на такой длительный период не представлялось возможным", — заявили в федерации.

Также в КФФ отметили, что опыт Покатилова всегда важен для сборной и особенно для молодого поколения.

Таким образом, в заявку на матч с Лихтенштейном из вратарей вошли Темирлан Анарбеков, Мухаммеджан Сейсен и Александр Заруцкий, который играл во встрече с Уэльсом.

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