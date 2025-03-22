Али Алиев рассказал, чем футболисты сборной Казахстана удивили его перед стартом в квалификации ЧМ-2026

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев на пресс-конференции поделился деталями подготовки к первым матчам квалификации чемпионата мира, передает NUR.KZ.

Национальная команда начнет отборочный цикл выездной игрой с Уэльсом, которая начнется 23 марта в 00:45 по времени Астаны. Алиев рассказал, как прошла подготовка.

"Сбор прошли хорошо. Я очень рад, что ребята с полной концентрацией восприняли ту нагрузку, которую мы давали. Даже сам был приятно удивлен. И опытные ветераны команды, и молодежь были единым кулаком. В клубах некоторые игроки получили микротравмы, мы их отправили лечиться. Нам сегодня в сборной нужны люди, которые на сто процентов готовы по физическим кондициям.

В матчах с Уэльсом и Лихтенштейном, конечно, обязательно нужна ротация. Не могут игроки выдать сто процентов и через два дня. Будет ротация в составе, мы готовим людей специально для этого", — заявил Алиев.

Матч с Лихтенштейном также пройдет на выезде. Стартовый свисток прозвучит 26 марта в 00:45 по казахстанскому времени.

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