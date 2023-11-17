Токаев пришел на матч Казахстан – Сан-Марино с Димашем (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную Казахстана в матче против Сан-Марино, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Официальный Telegram-канал пресс-службы президента поделился фотографиями с матча.
Судя по кадрам, на матче вместе с президентом присутствуют певец Димаш Кудайберген и олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.
Отметим, что президент также присутствовал на матче сборной Казахстана против Северной Ирландии в сентябре этого года. Тогда компанию Токаеву составил Геннадий Головкин.
К слову, казахстанским футболистам в тот раз удалось одержать победу со счетом 1:0.
Напомним, встреча сборных Казахстана и Сан-Марино на "Астана Арене" начнется в 21:00 по столичному времени.
В составе сборной Казахстана дебютирует полузащитник Александр Зуев, в июне получивший казахстанское гражданство вместо российского. Защитник Сергей Малый сыграет за национальную команду впервые с мартовского матча с Данией.
Ранее главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о настрое игроков перед самыми важными матчами. Мыслями о шансе на путевку на чемпионат Европы-2024 поделился также голкипер нацсборной Игорь Шацкий.
Национальной сборной Казахстана осталось провести два матча в отборочном цикле на чемпионат Европы-2024. Сегодня казахстанские футболисты сыграют дома против Сан-Марино, а 21 ноября проведут последнюю встречу на выезде против Словении.
После восьми туров отборочного цикла сборная Казахстана занимает третье место в группе H с 15 очками. Выше находятся только команды Дании и Словении (по 19 баллов).
Добавим также, что сегодня в столице запустили дополнительные маршруты, чтобы избежать пробок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046373-tokaev-pribyl-na-stadion-astaan-arena-chtoby-podderzhat-kazahstanskih-futbolistov/