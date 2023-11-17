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Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч с Сан-Марино

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Абзал Бейсебеков
Абзал Бейсебеков. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Абзал Бейсебеков будет капитаном сборной Казахстана в матче отборочного турнира Евро-2024 против команды Сан-Марино, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт Казахстанской федерации футбола.

Встреча квалификации на "Астана Арене" начнется в пятницу в 21:00 по столичному времени. В составе сборной Казахстана дебютирует полузащитник Александр Зуев, в июне получивший гражданство республики вместо российского. Защитник Сергей Малый сыграет за национальную команду впервые с мартовского матча с Данией.

Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратарь: Игорь Шацкий (№12);

Защитники: Марат Быстров (№4), Александр Марочкин (№22), Сергей Малый (№2), Тимур Досмагамбетов (№18), Багдат Каиров (№13);

Полузащитники: Рамазан Оразов (№20), Александр Зуев (№19), Абзал Бейсебеков (№21), Ислам Чесноков (№9);

Нападающий: Абат Аймбетов (№17).

Напомним, сборная Казахстана продолжает борьбу за прямую путевку на чемпионат Европы 2024 года. Для сохранения шансов команде необходимо обыгрывать Сан-Марино и Словению в оставшихся матчах квалификации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046361-sbornaya-kazahstana-obyavila-startovyy-sostav-na-match-s-san-marino/

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