Килиан Мбаппе о поражении в финале ЧМ-2022: Мы вернемся

Килиан Мбаппе. Фото: Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images

Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от команды Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти) в финале чемпионата мира-2022 в Катаре, передает NUR.KZ.

Напомним, что "трехцветные" уступили "бело-голубым" в серии пенальти - 2:4. Основное (2:2) и дополнительное время (1:1) закончилось вничью.

Автором хет-трика в этой встрече стал Килиан Мбаппе. По итогам турнира он получил "Золотую бутсу", как лучший бомбардир ЧМ-2022 (8 голов).

"Мы вернемся", - написал в соцсетях Мбаппе после проигранного финала чемпионата мира.

Отметим, что 23-летний нападающий становился чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018 году в России. Тогда "трехцветные" одолели команду Хорватии в решающем матче.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002152-kilian-mbappe-o-porazhenii-v-finale-chm-2022-my-vernemsya/