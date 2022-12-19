Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре

Киллиан Мбаппе. Фото: Twitter/FIFA World Cup

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром прошедшего в Катаре чемпионата мира по футболу. На счету звездного футболиста 8 голов в 7 матчах.

23-летний французский форвард забил 8 мячей в 7 встречах мирового первенства в Катаре: один мяч в ворота Австралии (4:1), дважды отличился в ворота Дании (2:1) и Польши (2:1), а в финале с Аргентиной оформил хет-трик (3:3).

Также Мбаппе стал рекордсменом, забив больше всех мячей в финалах мировых футбольных первенств, пишет "Чемпионат".

Индивидуальные награды также получили:

Энцо Фернандес (Аргентина) — лучший молодой игрок турнира.

Эмилиано Мартинес (Аргентина) — лучший вратарь турнира.

Лионель Месси (Аргентина) — лучший игрок турнира.

Также стало известно, что на ЧМ-2022 установлен рекорд по количеству серий пенальти - до серии одиннадцатиметровых ударов дошли 5 раз.

Напомним, что сборная Аргентины по футболу в третий раз завоевала звание чемпиона мира по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001986-mbappe-stal-luchshim-bombardirom-chempionata-mira-v-katare/