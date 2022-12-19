"Ты научил нас никогда не сдаваться": жена Месси поздравила мужа с победой в финале ЧМ-2022

Лионель Месси со своей семьей. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Супруга капитана и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо поздравила своего мужа с победой на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, передает NUR.KZ.

Напомним, что в решающем матче мундиаля сборная Аргентина победила команду Франции в серии пенальти со счетом 4:2 (основное время 2:2, доп. время 1:1).

"Даже не знаю, с чего начать. Мы сильно гордимся тобой, Лео! Спасибо, что научил нас никогда не сдаваться. Наконец-то ты чемпион мира! Ты столько лет страдал, так хотел добиться этого! Вперед, Аргентина!", - поздравила своего мужа в Instagram Рокуццо.

По итогам ЧМ-2022 в Катаре Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира. 35-летний нападающий по ходу мундиаля забил семь голов, в том числе оформил дубль в финальной игре.

Отметим, что Антонелла Рокуццо и Лионель Месси поженились в 2017 году. Пара воспитывает троих сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002149-ty-nauchil-nas-nikogda-ne-sdavatsya-zhena-messi-pozdravila-muzha-s-pobedoy-v-finale-chm-2022/