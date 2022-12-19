Хабиб Нурмагомедов о финале ЧМ по футболу: Лучшая игра в истории

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Getty Images/ Josh Hedges / Contributor

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (Россия) был впечатлен финалом чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. На своей странице в Instagram он прокомментировал игру, передает NUR.KZ.

Звезда ММА посетил финальный матч, после которого оставил сообщение.

"Лучшая игра в истории. Лучший турнир в истории. Поздравляю Аргентину! Большое спасибо, Катар",- написал Нурмагомедов.

Напомним, в финале мирового футбольного турнира сыграли Аргентина и Франция. Основное время завершилось со счетом 2:2. Также не удалось выявить сильнейшего и в экстра-таймы. В итоге судьба победителя определялась в серии пенальти, где точнее оказались аргентинцы, выигравшие ЧМ в третий раз в истории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002129-habib-nurmagomedov-o-finale-chm-po-futbolu-luchshaya-igra-v-istorii/