Макрон раскрыл, что он сказал Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022 (видео)

Эммануэль Макрон и Килиан Мбаппе. Фото: Richard Sellers/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на поражение своих соотечественников в финале чемпионата мира по футболу. Он рассказал о том, как поддержал спортсменов после финального свистка.

Президент Франции присутствовал на 1/2 финала и на самой главной игре прошедшего чемпионата. После поражения в серии пенальти он утешил игроков сборной Франции и тренера команды Дидье Дешама. Об этом Макрон рассказал в беседе с корреспондентами RMC, пишет Get French football news.

Известно, что он попросил менеджера сборной остаться на своем посту.

Также Макрон рассказал, о чем он говорил с форвардом Мбаппе после финального свистка.

"То, что сделал Мбаппе и вся команда, это необыкновенно. Он отличный игрок, но он еще молод. Я сказал, что ему всего 23 года, но он уже лучший бомбардир турнира, чемпион мира и финалист.

Мне было так же грустно, как и ему. Я сказал, что он заставил нас очень гордиться, ведь мы проиграли футбольный матч, в котором были так близки к успеху", - заявил президент Франции.

Напомним, минувшим вечером в Катаре завершился чемпионат мира по футболу. В финале турнира сошлись сборные Аргентины и Франции. Судьбу кубка решила серия послематчевых пенальти - чемпионами стали аргентинцы.

Тем не менее форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата. На его счету 8 голов в 7 играх.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002031-makron-raskryl-chto-on-skazal-mbappe-posle-porazheniya-v-finale-chm-2022-video/