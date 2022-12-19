Рэпер Дрейк проиграл 1 млн долларов, сделав ставку на финал ЧМ по футболу

Drake. Фото: Aaron M. Sprechner/AFP via Getty Images

Канадский рэпер Дрейк поставил один миллион долларов на то, что Аргентина одержит победу над сборной Франции в течение первых 90 минут. Но проиграл деньги, так как для победы аргентинской команде понадобилось больше времени, передает Daily Mail.

Музыкант поставил один миллион долларов на то, что сборная Аргентины одержит победу над командой Франции в основное время, то есть в первые 90 минут. Если бы это произошло, то его выигрыш, по его же словам, составил бы 2,7 млн долларов.

Однако деньги Дрейк все же проиграл, потому что по окончании 90 минут на стадионе Лусаил матч закончился со счетом 2:2.

Напомним, вчера в Катаре состоялся финальный матч Франция - Аргентина. Победу по итогам серии пенальти со счетом 4:2 одержала аргентинская команда, завоевав звание чемпиона мира в третий раз в истории.

После матча в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки.

"Проклятие Дрейка"

Как пишет газета, рэп-исполнитель, помимо творчества, известен своим "проклятием", связанным со ставками. Команды или спортсмены, на которых он ставит, часто проигрывают.

К примеру, в прошлом месяце он потерял более двух миллионов долларов, поставив на то, что экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья выиграет бой против Алекса Перейры. Но победу одержал последний.

До этого Дрейк неудачно поставил 649 тысяч долларов на экспресс из результатов "Барселоны" и "Реала" и "Арсенала" с "Лидсом". Он также поставил 230 тысяч долларов на победу Шарля Леклера в Гран-при Испании в этом году, после чего у гонщика Ferrari отказал двигатель.

Кроме того, "проклятие Дрейка" действует на тех спортсменов, которые перед соревнованиями как-либо контактировали с музыкантом. Например, сборная Канады вышла из группового этапа в Катаре, не выиграв ни одного матча, вскоре после позирования на фото с Дрейком.

Также после общего фото с рэпером Конор МакГрегор потерпел поражение в UFC. То же самое случилось с боксером Энтони Джошуа, когда он проиграл Энди Руису-младшему в их первом бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе в 2019 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001997-reper-dreyk-proigral-1-mln-dollarov-sdelav-stavku-na-final-chm-po-futbolu/