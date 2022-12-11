Кадры с рыдающим Роналду после поражения Португалии облетели соцсети

Криштиану Роналду. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду болезненно воспринял поражение своей команды на чемпионате мира по футболу в Катаре. В Сети распространились кадры с плачущим футболистом.

Сборная Португалии проиграла команде Марокко со счетом 0:1.

Начало матча Роналду провел на скамейке запасных и вышел на поле только во втором тайме.

Как пишет издание Sky Sports, у Роналду был всего один шанс, чтобы забить гол, но момент был упущен. Ситуацию усугубило и то, что Пепе (футболист из Португалии) отправил мяч мимо ворот. Не выдержав напряжения, Роналду схватился за голову и упал на колени.

И уже после финального свистка он заплакал, покидая поле. Его пытались утешить партнеры, но капитан сборной Португалии продолжал плакать, пока не скрылся в помещении.

"Роналду покидает Катар без трофея и клуба. Остается только гадать, что будет дальше в последней главе его блестящей карьеры", – говорится в публикации.

Супруга футболиста Джорджина Родригес раскритиковала главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша за то, что он решил оставить ее мужа на скамейке запасных в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2022, передает Fox Sports.

"Сегодня твой друг и тренер принял неверное решение. Тот друг, о котором ты говорил с восхищением и уважением. Тот самый, который, когда ты вышел на поле, увидел, как все изменилось, но было уже поздно. Нельзя недооценивать лучшего игрока мира, его самое мощное оружие. Нельзя и вступаться за тех, кто этого не заслуживает. Жизнь преподает нам уроки. Сегодня мы не проигрываем, мы учимся", – написала она в соцсетях.

Сестра Роналду, Эльма Авейро, также прокомментировала поражение Португалии.

"Жду список виновных в этом поражении… Грустно за команду, теперь пришло время поднять голову и двигаться дальше", – говорится в ее сторис.

Напомним, сборная Марокко по футболу сенсационно одержала победу над командой Португалии в четвертьфинальном матче ЧМ-2022.

В ноябре футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально объявил о прекращении сотрудничества с именитым португальцем Криштиану Роналду.

А в недавнем интервью Роналду жестко высказался в адрес команды и главного тренера Эрика Тен Хага. Ранее он потерял место в стартовом составе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001044-kadry-s-plachuschim-krishtianu-ronaldu-posle-porazheniya-portugalii-obleteli-sotsseti/