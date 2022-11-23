Официально: Криштиану Роналду покинул "МЮ"

Криштиану Роналду. Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально объявил о прекращении сотрудничества с именитым португальцем Криштиану Роналду, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

"Криштиану Роналду покидает "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию сторон. Решение вступает в силу незамедлительно.

Клуб благодарит его за огромный вклад, который он внес в развитие команды, забив 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

Все сотрудники "Манчестер Юнайтед" по-прежнему сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика Тен Хага и совместной работе для достижения успеха на футбольном поле",- говорится в сообщении.

Напомним, в недавнем интервью Роналду жестко высказался в адрес команды и главного тренера Эрика Тен Хага. Ранее он потерял место в стартовом составе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998521-ofitsialno-krishtianu-ronaldu-pokinul-myu/