Личная трагедия Кейна: Франция победила Англию в четвертьфинале ЧМ-2022

Сборная Франции по футболу. Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Сборная Франции по футболу в драматическом матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против команды Англии одержала победу и пробилась в полуфинал турнира, передает NUR.KZ.

Французы повели в счете в первом тайме. Точным дальним ударом отметился Орельен Чуамени.

Англичане отыгрались лишь во второй половине матча. Харри Кейн реализовал пенальти. Однако позже Оливье Жиру вновь вывел Францию вперед. Далее случилась драма.

Кейн мог сделать счет 2:2, но на этот раз удар с 11 метров ему не удался - мяч пролетел выше ворот.

В итоге матч завершился со счетом 2:1. Франция прошла в полуфинал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000998-lichnaya-tragediya-keyna-frantsiya-pobedila-angliyu-v-polufinale-chm-2022/