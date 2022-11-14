"Не уважаю Тен Хага": Криштиану Роналду обвинил МЮ в предательстве

Криштиану Роналду. Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика Тен Хага, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter-аккаунт Пирса Моргана.

В эксклюзивном интервью британскому журналисту Криштиану сказал, что в МЮ сделали из него козла отпущения.

"Клуб пытался от меня избавиться. Не только тренер, еще несколько человек в команде. Я чувствовал себя преданным. Чувствовал, что люди не хотят видеть меня в клубе. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне. Из меня сделали козла отпущения. Я не уважаю Тен Хага, потому что он не проявляет уважение ко мне", - заявил Роналду.

Напомним, что в текущем сезоне Криштиану Роналду потерял место в стартовом составе "Манчестер Юнайтед".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997077-ne-uvazhayu-ten-haga-krishtianu-ronaldu-obvinil-myu-v-predatelstve/