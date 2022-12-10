Исторический момент: сборная Марокко одержала победу над Португалией в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Марокко по футболу. Фото: ANP via Getty Images

Сборная Марокко по футболу сенсационно одержала победу над командой Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре, передает NUR.KZ.

Марокканцы отлично провели первый тайм. Они не позволили отличиться португальцам. И при этом смогли открыть счет. Гол на 42 минуте забил Юссеф Эн-Несери.

Во второй половине сборные продолжили показывать динамичный футбол. Моменты были у каждой команды. К 60 минуте матча Португалия захватила контроль, включила прессинг и завладела преимуществом. Марокканцам пришлось отбиваться от многочисленных атак.

В итоге матч завершился со счетом 1:0. Сборная Марокко стала первой африканской страной в истории, которая вышла в 1/2 финала ЧМ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000993-marokko-oderzhalo-pobedu-nad-portugaliey-v-14-finala-chm-2022/