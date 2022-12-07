Футболист Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

Эден Азар. Фото: Simon Bruty/Anychance/Getty Images

Капитан и нападающий сборной Бельгии и мадридского "Реала" Эден Азар объявил о завершении карьеры в национальной команде, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт футболиста.

Об этом 31-летний футболист рассказал на своей странице в социальных сетях.

"Сегодня переворачиваю страницу. Спасибо за вашу любовь. Спасибо за поддержку и за все радостные моменты, которые пережили вместе с 2008 года. Решил закончить международную карьеру. На подходе следующее поколение. Буду скучать по нашей команде", - написал в Instagram Азар.

Напомним, что на чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Бельгии сенсационно завершила выступление на групповом этапе, заняв третье место.

Ранее главный тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес покинул свою должность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000557-futbolist-eden-azar-zavershil-kareru-v-sbornoy-belgii/