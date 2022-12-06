Сборная Марокко сенсационно выбила Испанию с ЧМ-2022 по футболу

Сборная Марокко по футболу. Фото: Dan Mullan/Getty Images

В катарском городе Аль-Райян состоялась встреча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года по футболу, в котором встретились сборные Испании и Марокко, передает NUR.KZ.

Игра, которая прошла на городском стадионе, получилась упорной. В основное время матча голов забито не было.

Овертайм также закончился нулевой ничьей. В серии пенальти удачливее оказались африканцы, победив со счетом 3:0.

Тем самым сборная Марокко впервые в истории пробилась в 1/4 финала чемпионата мира.

Теперь подопечные Валида Реграгуи за выход в полуфинал мундиаля в Катаре встретятся с победителем пары Португалия - Швейцария (матч пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в 01:00 по времени Астаны).

Отметим, что команда Марокко заняла первое место в группе F, оставив позади сборных Хорватии, Бельгии и Канады.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000422-sbornaya-marokko-sensatsionno-vybila-ispaniyu-s-chm-2022-po-futbolu/