Хорватия выбила Бельгию с ЧМ-2022 по футболу

Футболисты сборной Бельгии Ян Вертонген и Аксель Витсель. Фото: FIFA/FIFA via Getty Images

Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Бельгии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, который продлится до 18 декабря, передает NUR.KZ.

Матч, который прошел в Аль-Райяне (Катар), завершился нулевой ничьей. Тем самым Хорватия выбила Бельгию с чемпионата мира по футболу.

После трех туров подопечные Златко Далича заняли второе место (5 очков) в группе F. Сборная Бельгии осталась на третьей позиции (4 очка).

Лидером квартета неожиданно стала команда Марокко (7 очков), победившая в параллельной игре Канаду со счетом 2:1.

Таким образом, в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре пробились сборные Марокко и Хорватии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999823-horvatiya-vybila-belgiyu-s-chm-2022-po-futbolu/