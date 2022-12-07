ЧМ-2022: Португалия разгромила Швейцарию и вышла в 1/4 финала

Сборная Португалии по футболу. Фото: Igor Kralj/Pixsell/MB Media/Getty Images

Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Она стала последним четвертьфиналистом турнира, передает NUR.KZ.

Португальцы ударно провели первый тайм. Они смогли дважды поразить ворота соперников. Сначала мощным ударом вывел команду вперед Гонсалу Рамуш. Удвоил преимущество Пепе, забивший после розыгрыша углового.

Футболисты сборной Швейцарии также имели свои моменты. Но воспользоваться ими не удалось. В итоге на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу Португалии.

Однако в самом начале второго тайма Гамуш оформил дубль. Через четыре минуты после этого Рафаэль Геррейро сделал счет 4:0. Швейцария один гол смогла отыграть - отличился Мануэль Аканджи. Но вернуться в игру швейцарцам не удалось - Гамуш забил свой третий гол в матче.

В компенсированное время Рафаэль Леао сделал счет 6:1. Португалия громит Швейцарию. И выходит в 1/4 финала, где сыграет против Марокко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000431-chm-2022-portugaliya-razgromila-shveytsariyu-i-vyshla-v-14-finala/