Тренер сборной Бельгии покинул свой пост после вылета с ЧМ-2022

Роберто Мартинес. Фото: Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свою должность после вылета своей команды с чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на HLN.

По словам наставника "красных дьяволов", это решение он принял задолго до чемпионата мира.

"Это был мой последний матч у руля сборной Бельгии. Я уже попрощался с игроками и персоналом. Это решение было принято задолго до чемпионата мира. Даже если бы мы стали чемпионом, я бы ушел.

Я проработал здесь шесть лет. Начинал свою работу с четкой цели пройти на чемпионат мира. Считаю, что мы создали наследие, хоть и не выиграли крупные турниры. Это было прекрасное время. Горжусь своими игроками. Истинные болельщики ценят то, что сделало это поколение", - заявил Мартинес.

Напомним, что Бельгия сенсационно завершила выступление на чемпионате мира-2022 в Катаре, не сумев выйти в плей-офф. На прошлом мундиале в России "красные дьяволы" заняли третье место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999862-trener-sbornoy-belgii-pokinul-svoy-post-posle-vyleta-s-chm-2022/