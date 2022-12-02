Ханс-Дитер Флик не собирается уходить из сборной Германии, несмотря на вылет с ЧМ-2022

Ханс-Дитер Флик. Фото: M. Donato/FC Bayern via Getty Images

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о выступлении своей команды на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Lequipe.

По словам 57-летнего специалиста, он не собирается покидать свой пост, несмотря на ранний вылет своей команды с чемпионата мира 2022 года.

"Работа в сборной мотивирует меня. У нас хорошая команда и игроки. Мое будущее здесь? Это зависит не от меня. Пока рано делать выводы, но мне нравится работать с этой командой.

Если посчитать наши моменты и количестов забитых голов (6) на этом чемпионате мира, то можно понять, что это наша вина. Против Испании и Японии у нас было много моментов, которые мы должны были реализовать. Были и индивидуальные ошибки", - заявил Флик.

Напомним, что сборная Германии неожиданно вылетела с чемпионата мира в Катаре, заняв третье место (4 очка) в групповом этапе. В плей-офф из этого квартета вышли сборные Японии и Испании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999887-hans-diter-flik-ne-sobiraetsya-uhodit-iz-sbornoy-germanii-nesmotrya-na-vylet-s-chm-2022/