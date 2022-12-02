Кубо о выходе Японии в плей-офф ЧМ-2022: Не стоит недооценивать Азию

Такефуса Кубо. Фото: ANP via Getty Images

Полузащитник сборной Японии и испанского "Реал Сосьедад" Такефуса Кубо прокомментировал выход своей команды в плей-офф чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Lequipe.

По словам 21-летнего футболиста, никто не ждал, что Япония победит Испанию.

"Есть мы, Австралия. Саудовская Аравия была близка к выходу в плей-офф. Не стоит недооценивать Азию. Такой победы над таким большим соперником, как Испания, никто не ждал. Надеемся, что историческим вечером для нас будет матч против Хорватии в 1/8 финала", - заявил Такефуса Кубо.

Напомним, что сборная Японии обыграла Испанию (2:1) и с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре. В 1/8 финала "синие самураи" встретятся с командой Хорватии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999872-kubo-o-vyhode-yaponii-v-pley-off-chm-2022-ne-stoit-nedootsenivat-aziyu/