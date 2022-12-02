Снова домой: Германия выиграла у Коста-Рики, но не вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Германии по футболу. Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Сборная Германии по футболу одержала победу над Коста-Рикой в рамках матча группового раунда чемпионата мира-2022. Однако это не позволило команде пробиться в плей-офф, передает NUR.KZ.

Интересно, что Германия подошла к заключительному туру в качестве аутсайдера группы E. В активе немцев было только одно очко. Так что с первых минут матча они включили прессинг, который принес результат - вперед команду на 10 минуте вывел Серж Гнабри.

Затем темп Германии замедлился. Этим воспользовалась Коста-Рика. Несколько опасных моментов, в том числе выход один на один, заблокировал немецкий вратарь Мануэль Нойер.

Во второй половине встречи Коста-Рика отыгралась. Увеличил шансы сборной на выход из группы Ельцин Техеда. На этом триллер не закончился. Хуан Пабло Варгас вывел Коста-Рику вперед. Буквально через пару мгновений немец Кай Хаверц счет сравнял. На 85 минуте Кай сделал счет 3:2.

В концовке матча игрок Германии Никлас Фюллькруг забил свой очередной гол на ЧМ - 4:2. С таким счетом завершился матч. Германия покидает чемпионат мира. В группе Е она заняла третье место с четырьмя очками.

Добавим, что на ЧМ в 2018 году немцы также не смогли выйти из группы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999829-snova-domoy-germaniya-vyigrala-u-kosta-riki-no-ne-vyshla-v-18-finala-chm-po-futbolu/