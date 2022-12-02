Еще одна сенсация на ЧМ-2022: Япония обыграла Испанию и вышла в плей-офф с первого места

Сборная Японии по футболу. Фото: Buda Mendes/Getty Images

Сборная Японии по футболу сотворила очередную сенсацию на чемпионате мира-2022 в Катаре. На этот раз команда оказалась сильнее Испании, пробившись в 1/8 финала с первого места, передает NUR.KZ.

Испанцы в начале первого тайма владели заметным преимущество. Более того, испанцы отметились ранним голом. На 11 минуте отличился Альваро Мората.

Испанцы диктовали условия, но до перерыва забить еще им не удалось.

Во втором тайме неожиданно Япония сравняла счет усилиями Рицу Доана. Затем Ао Танака удвоил вывел японцев вперед, усложнив ситуацию в группе.

Матч в итоге так и завершился со счетом 2:1. Япония набрала шесть очков и вышла из группы с первого места. Испания пробилась в плей-офф со второго.

Напомним, Япония сотворила вторую сенсацию в Катаре. Ранее они обыграли Германию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999830-esche-odna-sensatsiya-na-chm-2022-yaponiya-obygrala-ispaniyu-i-vyshla-v-pley-off-s-pervogo-mesta/