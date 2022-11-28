Гана победила Южную Корею и набрала первые очки на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Ганы по футболу. Фото: Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images

Сборная Ганы по футболу одержала первую победу на чемпионате мира-2022 в Катаре, набрав первые очки. Африканская команда оказалась сильнее Южной Кореи, передает NUR.KZ.

После первых матчей группы H только Гана оставалась без набранных баллов. Сборная проиграла Португалии. Южная Корея в свою очередь сыграла вничью с Уругваем.

Казалось, что Гана решила задачу еще в первом тайме. Сборная оправила два мяча в ворота корейцев - отличились Мохаммед Салису и Мохаммед Кудус.

Однако во втором Южная Корея смогла сравнять. Дубль за три минуты оформил Гюсон Чо.

Кудус же позже вновь вывел Гану вперед. Его гол стал победным - 3:2. Ганцы набрали первые очки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999286-gana-pobedila-yuzhnuyu-koreyu-i-nabrala-pervye-ochki-na-chm-2022-po-futbolu/