ЧМ по футболу: Уругвай и Южная Корея сыграли вничью

Матч Уругвай - Южная Корея. Фото: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images

На чемпионате мира-2022 по футболу, проходящим в эти дни в городах Катара, состоялась первая игра группы H между сборной Южной Кореи и командой из Уругвая, передает NUR.KZ.

Самым запоминающимся моментом первого тайма стал удар Диего Година. Уругваец пробил головой, но мяч попал в штангу. В итоге команды ушли на перерыв без забитых мячей.

Второй тайм получился вязким, в постоянной борьбе. Удары по воротам не радовали точностью. В основном они были не в створ. При этом и Уругвай, и Южная Корея вели конкурентную борьбу - каждый мог отличиться.

Однако зрители голов так и не увидели. Матч завершился со счетом 0:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998841-chm-po-futbolu-urugvay-i-yuzhnaya-koreya-sygrali-vnichyu/