Роналду помог сборной Португалии победить в стартовом матче на ЧМ по футболу

Криштиану Роналду и Жоау Феликс. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду оказалась сильнее в матче группы H против команды Ганы в рамках чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает NUR.KZ.

В первом тайме португальцы ожидаемо прессинговали. Они больше атаковали, чаще пробивали по воротам. Но забить никак не удавалось.

Лишь во второй половине матча удалось поразить ворота ганцев. И сделал это Криштиану Роналду. Он уверенно реализовал пенальти. Случилось это на 65 минуте встречи.

Правда радость португальцев длилась не так долго. Через восемь минут Андре Айю сравнял счет. Чуть позже Гана все-таки дрогнула.

На 78 минуте Жоау Феликс сделал счет 2:1, а на 80-й Рафаэль Леао забил третий гол португальцев. Только вот Гана сдаваться не собиралась. Осман Букари сократил отставание в счете.

3:1 - итоговая победа португальцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998853-ronaldu-pomog-sbornoy-portugalii-pobedit-v-startovom-matche-na-chm-po-futbolu/