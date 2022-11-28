Испания сыграла вничью с Германией на ЧМ-2022 по футболу

Альваро Мората. Фото: instagram.com/fifaworldcup

На стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре (Катар) состоялся матч второго тура группы Е чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Испании и Германии, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась ничьей - 1:1. Сперва на 62-й минуте испанцы открыли счет в матче благодаря точному выстрелу Альваро Мораты.

Но за семь минут до конца встречи немцы сумели восстановить паритет - отличился Никлас Фуллкруг.

Тем самым "Бундестим" сохранил шансы на выход из группы перед последним туром.

Испания по-прежнему лидирует в квартете Е (четыре очка). Следом расположились Япония и Коста-Рика (по три очка). Германия - на четвертом (одно очко).

В заключительном туре группового этапа Германия встретится с Коста-Рикой, а Испания сыграет с Японией.

Эти и другие интересные новости о чемпионате мира-2022 в Катаре читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999161-ispaniya-sygrala-vnichyu-s-germaniey-na-chm-2022-po-futbolu/