ЧМ по футболу: Камерун отыгрался с 1:3 и поделил очки с Сербией

Сборная Камеруна по футболу: Francois Nel/Getty Images

В Катаре в рамках группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу состоялся матч между Камеруном и Сербией. Сборные выдали результативную игру, которая завершилась вничью, передает NUR.KZ.

Ко второму кругу данные сборные подошли без набранных очков. Каждой команде требовалась исключительно победа, чтобы сохранить шансы на борьбу за выход в плей-офф.

Первый тайм сербы и камерунцы выдали крайне насыщенный. На 29 минуте сборная Камеруна вышла вперед - отличился Жан-Шарль Кастеллетто.

У Сербии в атаке не все получалось, но в добавленное время игроки этой команды сотворили для себя чудо. Страхинья Павлович сравнял счет. А через две минуты Сергей Милинкович-Савич вывел сборную вперед.

Во втором тайме Сербия сделала счет более комфортным. На 53 минуте Александр Митрович отправил в ворота Камеруна третий мяч. После этого наступил камерунский праздник.Венсан Абубакар сократил отставание, а Эрик Шупо-Мотинг сравнял.

В итоге матч завершился со счетом 3:3. Данный результат не устраивает ни Сербию, ни Камерун.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999255-chm-po-futbolu-kamerun-otygralsya-s-13-i-sygral-vnichyu-s-serbiey/