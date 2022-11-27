Фатальная ошибка: Япония проиграла Коста-Рике на ЧМ-2022 по футболу

Матч Коста-Рика - Япония. Фото: Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

Сборная Коста-Рики набрала первые очки на чемпионате мира-2022 по футболу, который проходит в Катаре. В рамках матча группы E команда оказалась сильнее Японии, передает NUR.KZ.

Япония в своем первом матче сенсационно одержала победу над Германией. Коста-Рика же была в глубоком нокауте после поражения от испанцев со счетом 0:7.

Тем не менее, на этот раз динамики было меньше. Большая часть матча прошла без забитых мячей. Все шло к тому, что встреча завершится вничью. Однако на 81 минуте Япония ошиблась у своих ворот. Соперники перехватили мяч, и Кейшер Фуллер вывел Коста-Рику вперед.

В итоге матч завершился со счетом 1:0 в пользу Коста-Рики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999121-fatalnaya-oshibka-yaponiya-proigrala-kosta-rike-na-chm-2022-po-futbolu/