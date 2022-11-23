У фаворитов проблемы: Германия проиграла Японии на ЧМ по футболу

Матч Германия - Япония. Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Сборная Германии по футболу неожиданно потерпела поражение в первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против команды Японии, передает NUR.KZ.

Японцы забили уже в самом начале первого тайма. Но был зафиксирован офсайд, из-за чего взятие ворот отменили.

Тем не менее, Германия больше владела мячом. Также она имела больше голевых моментов. Во время одной из атак в ворота Японии был назначен пенальти. Правила нарушил голкипер Шуичи Гонда. Илкай Гюндоган нанес точный удар, что вывело Германию вперед - 1:0.

Во втором тайме немецкая сборная продолжала владеть преимуществом. Японцы самоотверженно защищались, пытаясь достичь успеха посредством контратак.

И все-таки удача улыбнулась японским футболистам. Им удалось сравнять счет - забил Рицу Доан. На этом "самураи" не остановились. Такому Асано удвоил преимущество. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1 в пользу Японии.

Добавим, что это не первый случай в Катаре, когда фаворит на старте потерпел поражение. Ранее Аргентина уступила Саудовской Аравии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998672-u-favoritov-problemy-germaniya-proigrala-yaponii-na-chm-po-futbolu/