Коста-Рика в нокауте: Испания стартовала на ЧМ по футболу с разгромной победы

Сборная Испании по футболу. Фото: Stu Forster/Getty Images

В катарском городе Доха сборная Испании по футболу одержала уверенную победу над командой Коста-Рики в рамках матча группы E на чемпионате мира-2022, передает NUR.KZ.

Уже в первом тайме испанцы обеспечили себе комфортный счет. Они трижды поразили ворота Кейлора Наваса. Первым это сделал Дани Ольмо. Затем Марко Асенсио удвоил преимущество. На 31 минуте Ферран Торрес успешно реализовал пенальти.

Во второй тайме, на 54 минуте встречи, Торрес забил уже с игры - 4:0. Еще один мяч записал в свой актив Гави. Шестой гол оформил Карлос Солер. В добавленное время отличился Альваро Мората - 7:0. Коста-Рика в глубоком нокауте.

Стоит отметить, что в другом матче группы E Япония огорчила Германию, победив со счетом 2:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998692-kosta-rika-v-nokaute-ispaniya-startovala-na-chm-po-futbolu-s-razgromnoy-pobedy/