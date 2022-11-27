Бернардески: Италия чемпион Европы и не играет на чемпионате мира - это абсурд

Федерико Бернардески. Фото: Rob Newell - CameraSport via Getty Images

Полузащитник сборной Италии и канадского клуба "Торонто" Федерико Бернардески остался недоволен принципами отбора на чемпионат мира по футболу, пишет Calciomercato.

По словам итальянского вингера, победители континентальных турниров автоматом должны попадать в финальную стадию мирового первенства.

"Больно, что мы не там. Я считаю, что четыре победителя континентальных турниров по праву должны участвовать на чемпионате мира. Я чемпион Европы и не играю на чемпионате мира - это абсурд", - заявил Бернардески.

Напомним, что в полуфинале квалификации ЧМ-2022 действующие чемпионы Европы уступили команде Северной Македонии (0:1). Тем самым сборная Италии пропускает второй мундиаль подряд (2018, 2022).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999117-bernarderski-italiya-chempion-evropy-i-ne-igraet-na-chempionate-mira-eto-absurd/