"Исправились": сборная Аргентины одержала первую победу на ЧМ-2022

Лионель Месси. Фото: instagram.com/fifaworldcup/

На стадионе Лусаил (Катар) состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между командами Аргентины и Мексики, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Аргентины. В составе победителей отличились Лионель Месси (64-я минута) и Энцо Фернандес (87-я минута).

Тем самым подопечные Лионеля Скалони набрали первые три очка на ЧМ-2022 и поднялись на второе место в группе С.

в этом квартете сборная Польши (4 очка). Саудовская Аравия (3 очка) расположилась на третьем месте, а Мексика (1 очко) - на четвертом.

В следующем туре Аргентина встретится с командой Польши в ночь с 30 ноября на 1 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые актуальные новости о чемпионате мира-2022 в Катаре.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999086-ispravilis-sbornaya-argentiny-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-chm-2022/