Луис Энрике: Сборные Испании и Германии очень похожи

Луис Энрике. Фото: Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике прокомментировал предстоящий матч с командой Германии на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Marca.com.

По словам наставника "Красной фурии", в сборной Германии собраны отличные футболисты и предстоящий матч будет тяжелым.

"Сборная Германии очень похожа на нашу. Она также любит атаковать и владеть мячом. Поэтому для нас это большой вызов. Я думаю, что это будет открытая игра, и кто-то из нас выйдет победителем.

Германия четырежды побеждала на чемпионате мира. Я играл против них в 1994-м году и мне было тяжело, потому что немцы были достаточны сильны физически. У этой команды богатая история, в ней собраны отличные футболисты. Но мы уверены в своих силах и будем играть на победу", - заявил Энрике.

Напомним, что в первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Испании разгромила Коста-Рику (7:0), тогда как Германия сенсационно проиграла команде Японии (1:2).

Теперь подопечные Луиса Энрике сразятся с командой Германии в ночь с 27 на 28 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999083-luis-enrike-sbornye-ispanii-i-germanii-ochen-pohozhi/