ЧМ-2022 по футболу: Польша в драматическом матче победила Саудовскую Аравию

Сборная Польши по футболу. Фото: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images

Сборная Польши по футболу оказалась сильнее команды из Саудовской Аравии в прошедшем матче группы С на чемпионате мира, который в эти дни принимает Катар, передает NUR.KZ.

Саудовская Аравия в первом круге произвела сенсацию, выиграв у Аргентины. Польша же поделила очки с Мексикой.

Игра не была лишена драмы. Польша вышла вперед на 39 минуте. Отличился Петр Зелиньски. Затем Салем Аль-Давсари имел прекрасную возможность сравнять счет, но не смог реализовать пенальти.

Удвоил преимущество поляков Роберт Левандовски. Он забил в концовке второго тайма. Таким образом, в группе С у Польши теперь четыре очка, у Саудовской Аравии - три, в активе Мексики один балл, с нулем пока идет Аргентина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999079-chm-2022-po-futbolu-polsha-v-dramaticheskom-matche-pobedila-saudovskuyu-araviyu/