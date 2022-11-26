Эдер Азар: Бельгия может выиграть чемпионат мира, если я буду хорош

Эден Азар. Фото: Simon Bruty/Anychance/Getty Images

Капитан и нападающий сборной Бельгии по футболу Эден Азар высказался о шансах своей команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Lequipe.fr.

По словам Эдена, его команда способна выиграть мировое первенство, но для этого ему надо набрать оптимальную форму.

"Мое восстановление идет по плану. Наш медперсонал и физиотерапевты хорошо выполняют свою работу. В матче против Канады чувствовал себя отлично. Я хочу играть - это самое главное. Чем больше игр провожу, тем быстрее набираю форму.

Бельгия может выиграть чемпионат мира, если я буду хорош. Если буду играть хуже, то нам будет тяжело. Мне надо прибавлять с каждой игрой, чтобы наши болельщики были счастливы", - заявил Азар.

Напомним, что в первом туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре сборная Бельгии победила команду Канады со счетом 1:0.

Следующий матч "красные дьяволы" проведут против команды Марокко 27 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999078-eder-azar-belgiya-mozhet-vyigrat-chempionat-mira-esli-ya-budu-horosh/