Первая сенсация на ЧМ-2022 по футболу: Аргентина проиграла Саудовской Аравии

Лионель Месси. Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Сборная Аргентины по футболу потерпела поражение от команды Саудовской Аравии в рамках третьего соревновательного дня чемпионата мира-2022 в Катаре, передает NUR.KZ.

В первом тайме зрители увидели сразу несколько голов. Однако три из них были отменены. Так, не были засчитаны мячи аргентинцев Лионеля Месси и Лаутаро Мартинеса (дважды).

Тем не менее, повести в счете Аргентина смогла. Месси успешно реализовал пенальти.

В начале второго Саудовская Аравия сравняла счет. Героем эпизода стал Салех Аль Шехри. Буквально через несколько минут Аргентина снова оказалась в нокдауне - отличился Салех аш-Шехри.

Последующий прессинг Месси и команды не принес нужного результата. Саудовская Аравии одержала сенсационную победу над одним из фаворитом ЧМ в Катаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998472-pervaya-sensatsiya-na-chm-2022-po-futbolu-argentina-proigrala-saudovskoy-aravii/