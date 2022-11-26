Австралия с минимальным счетом обыграла Тунис на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Австралии. Фото: Robert Cianflone/Getty Images

В Катаре на чемпионата мира-2022 по футболу состоялся очередной матч группы D. Сборная Австралии одержала важную победу над Тунисом, набрав первые очки, передает NUR.KZ.

После первого круга в группе только Австралия осталась без набранных очков. Она потерпела поражение от Франции. Тунис в свою очередь сыграл вничью с Данией, записав в свой актив один балл.

Первый тайм остался за австралийцами. Они больше били по воротам. К тому же отличились голом. Точный удар нанес Митчелл Дьюк.

Во втором тайме сборные забить не смогли. В итоге Австралия одержала победу и набрала первые очки. Теперь в активе австралийцев три балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999069-avstraliya-s-minimalnym-schetom-obygrala-tunis-na-chm-2022-po-futbolu/