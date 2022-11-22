Левандовски не помог: Польша и Мексика сыграли вничью на ЧМ по футболу

Матч Польша - Мексика. Фото: Dan Mullan/Getty Images

На чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре состоялся очередной матч группы C, в котором на стадионе "Стэдиум 974" в Дохе встретились сборные Польши и Мексики, передает NUR.KZ.

Команды первый тайм провели в плотной, напряженной борьбе. Однако зрители голов не увидели. Чуть предпочтительнее смотрелись мексиканцы.

В начале второго тайма во время одной из атак поляков было зафиксировано нарушение правил со стороны мексиканцев. Судья назначил пенальти, который Роберт Левандовски не смог реализовать - голкипер Мексики отбил удар.

В итоге встреча завершилась со счетом 0:0. Команда так и не смогли отметиться голами.

Добавим, что первый матч группы С завершился победой Саудовской Аравии над Аргентиной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998515-levandovski-ne-pomog-polsha-i-meksika-sygrali-vnichyu-na-chm-po-futbolu/