Ключевой игрок сборной Франции больше не сыграет на ЧМ-2022

Лукас Эрнандес. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Основной защитник сборной Франции по футболу Лукас Эрнандес больше не выступит на чемпионате мира-2022 в Катаре из-за полученной травмы в матче с Австралией, сообщает NUR.KZ со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, после обследования у Лукаса подтвердился предварительный диагноз о разрыве крестообразных связок правого колена.

Тем самым защитник сборной Франции больше не сыграет на чемпионате мира в Катаре. Отметим, что это уже четвертая потеря "трехцветных" с момента объявления заявки на ЧМ-2022.

Ранее из-за травмы мундиаль пропустили Преснел Кимпембе, Кристофер Нкунку и обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема.

Отметим, что вчера сборная Франции с победы стартовала на ЧМ в Катаре, обыграв в первом туре команду Австралии со счетом 4:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998640-klyuchevoy-igrok-sbornoy-frantsii-bolshe-ne-sygraet-na-chm-2022/